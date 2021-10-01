"Кайрат" крупно проиграл в Лиге конференций

1 октября 2021, 06:59
Фото: fckairat.com

Алматинский "Кайрат" провел первую выездную игру в Лиге конференций, сообщает zakon.kz.

В рамках игр второго тура группового раунда казахстанский клуб гостил в Швейцарии, у местного "Базеля". Хозяева не пожалели алматинцев, заколотив в ворота "Кайрата" 4 мяча. Авторами голов у "Базеля" стали Артур Кабрал, Михаэль Ланг (дубль) и Дан Ндой. Гости ответили на это только двумя мячами, отличились Хосе Канте и Рикарду Алвеш (пенальти). В итоге - 4:2 и "Базель" выходит в лидеры группы.

Для "Кайрата" это первое поражение на групповом этапе, а "Базель" одержал первую победу. В другом матче подгруппы "H", кипрская "Омония" разгромлена у себя на поле "Карабахом" из Азербайджана - 1:4.

Турнирное положение после двух туров
1. "Карабах" - 4
2. "Базель" - 4
3. "Кайрат" - 1
4. "Омония" - 1.

Куандык Шынасилов


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