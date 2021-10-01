В Казахстане зафиксирован рост случаев КВИ с летальным исходом

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 1 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 1 октября лечение от КВИ продолжают получать 60 657 человек (52 309+ и 8348 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 210 пациентов, на амбулаторном уровне - 50 447.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 805 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести - 221,

• на аппарате ИВЛ - 139.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 1 октября 2021 года.

29.09.2021 г. зафиксировано 168 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 253 человека выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 75 860, летальных случаев - 4835, выздоровевших - 62 677.