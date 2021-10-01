О пугающих симптомах COVID-19 рассказали врачи

Первые симптомы коронавирусной инфекции снова изменились, передает zakon.kz.

Симптомы коронавируса осенью 2021 года сильно отличаются от предыдущих волн. Теперь COVID-19 на первых порах еще проще спутать с простудой или гриппом. Однако, затем появляются новые, пугающие симптомы. А сама болезнь становится более скоротечной, - рассказали медики Общественной службе новостей.

Глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков рассказал о новом симптоме КВИ.

Новый симптом коронавирусной инфекции - сильный насморк, чего не было раньше. Многие считают, что это говорит о том, что COVID-19 становится менее опасным, но это не так. Инфекция становится более стремительной. Если раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день, - предупредил он.

Вместе с тем, как отмечают врачи, у больных COVID-19 с первых дней наблюдаются симптомы, схожие с острым гриппом: боль и першение в горле, высокая температура. По мнению медиков, к этому может добавиться глухота с головокружением и потеря обоняния - оба симптома говорят о поражении вирусом центральной нервной системы (ЦНС).

Истечение из носа, боли в горле, першение. Быстро развивающийся и долго продолжающийся кашель с большим количеством мокроты. Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше. В значительной степени выражена неврологическая симптоматика: головокружения, головные боли, выраженная слабость. При попытке резко встать возможны обмороки. Имеет место быстрое поражение ЦНС. Все эти симптомы появляются немедленно, максимум - на второй день и длятся неделями. врач Александр Эдигер

Он отметил, что из прежних симптомов остались нарушения пищеварения (боли в животе, диарея), при этом теперь они более ярко выражены.

Очень плохо переносится пища, даже каше и супы. Возможны тошнота и рвота. При анализах видны выраженные ферменты печени, что раньше не наблюдалось. Александр Эдигер