Обнаружен ген, блокирующий смертельные вирусы 

Ученые нашли у обезьян и мышей ген, одна из мутаций которого блокирует вирусы ВИЧ, Эбола и другие опасные вирусы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

У людей тоже есть этот ген, но без мутаций. Если удастся его модифицировать, это станет прорывом в борьбе со многими смертельными вирусными инфекциями.

Ген CHMP3 играет ключевую роль в клеточных процессах, которые жизненно важны для поддержания целостности клеточной мембраны, межклеточной передачи сигналов и деления клеток у людей и животных.

Исследователи обнаружили, что у мышей и обезьян есть измененная версия этого гена retroCHMP3, которая кодирует соответствующий измененный белок, обладающий очень важной функцией – он блокирует способность вирусов выходить из инфицированной клетки и предотвращает таким образом заражение соседних клеток.

Речь идет о ВИЧ, Эбола и некоторых других вирусах, которые проникают в клеточные мембраны, а затем отпочковываются от клетки-хозяина и таким образом распространяются по организму. RetroCHMP3 задерживает этот процесс, называемый путем ESCRT, на достаточно долгое время, чтобы вирус больше не мог размножаться и погиб.

Используя генетические инструменты, ученые произвели модифицированный вариант человеческого гена CHMP3, затем заразили клеточную культуру вирусом ВИЧ и обнаружили, что вирус после этого стал с трудом отделяться от клеток. Измененная версия человеческого CHMP3 успешно предотвратила отпочкование клеток, инфицированных ВИЧ. И это произошло без нарушения метаболических сигналов или связанных с ними клеточных функций, которые могут вызвать гибель клеток.

Они считают, что с эволюционной точки зрения появление таких измененных вариантов генов представляет собой новый тип иммунитета, который может быстро возникать для защиты от краткосрочных угроз.