Гены с "биполярным" эффектом обнаружили ученые

Такие гены оказывают противоположное влияние на детей в зависимости от того, от какого родителя они унаследованы, сообщает Zakon.kz.

Это явление называется эффектом родительского происхождения. Сложность его изучения до недавнего времени была в том, что в геномных данных оставались пробелы. Но теперь разработан новый статистический метод, который позволил выявить как минимум 30 эффектов родительского происхождения в 14 генах. Он описан в журнале Nature.

"При зачатии ребенок наследует две копии почти каждого гена – по одной от каждого родителя – и обычно обе либо активны, либо выключены. В некоторых участках генома одна копия может быть активна (экспрессироваться), а другая – подавлена. Это может приводить к "импринтинговым" заболеваниям, например, синдрому Прадера-Вилли, который обычно вызван отсутствием или неработоспособностью отцовской копии гена UBE3A на 15-й хромосоме. В то же время отсутствие или неработоспособность материнской копии может вызвать синдром Ангельмана", – объясняет "Наука".

Ранее ученые считали, что подавление определенных генов обусловлено эволюционным конфликтом между материнским и отцовским происхождением.

Команда определила родительское происхождение генов почти для 109 000 человек, чьи данные содержатся в UK Biobank. Среди них обнаружили около 30 вариантов, которые по-разному влияют на рост и метаболизм, включая 19 с "биполярным" эффектом – то есть они оказывают противоположное действие в зависимости от того, от какого родителя были унаследованы.

Около половины этих биполярных вариантов расположены на одиннадцатой хромосоме, где находится крупный кластер импринтированных генов, связанных с контролем роста. Один из таких вариантов повышает риск развития диабета 2-го типа на 14%, если унаследован от отца, и снижает на 9%, если от матери.

Как убежден генетик Майкл Габбетт, само по себе открытие эффектов родительского происхождения не ново, но подход команды позволяет использовать биобанки для дальнейших открытий.

