Команда "Вечернего Урганта" переедет на Байконур

Команда вечернего развлекательного шоу "Вечерний Ургант" переедет на космодром Байконур, который расположен на территории Кызылординской области, сообщает zakon.kz.

5 октября на космодроме Байконур пройдет старт корабля "Союз МС-19" с экипажем МКС-66 на борту, который примет участие в съемках первого художественного фильма в космосе с рабочим названием "Вызов". Команда "Вечернего Урганта" во главе с ведущим (Иваном Ургантом - прим. ред.) переедет на Байконур, где будет освещать подготовку к запуску и момент старта корабля, - говорится в сообщении на YouTube-канале развлекательного шоу.

"Вечерний Ургант" - вечернее развлекательное шоу, выходящее на "Первом канале" с 16 апреля 2012 года. Является российской адаптацией американских программ формата Late Night Show. Ведущий телепередачи - Иван Ургант.

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