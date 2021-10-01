Токаев на вертолете прилетел в ВКО

1 октября 2021, 14:19
Фото: facebook.com

Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Восточно-Казахстанскую область, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента.

Цель поездки заключается в ознакомлении с итогами проекта расширения Актогайского горно-обогатительного комплекса. Глава государства проинспектирует инфраструктуру промышленного объекта и даст официальный старт работе второй обогатительной фабрики на базе предприятия, - уточнил Берик Уали.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?