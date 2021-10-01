Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию - власти страны опровергли его слова

Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили прибыл в Грузию. На странице в Facebook он опубликовал видеообращение, где говорится, что впервые за восемь лет приехал на родину, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии спустя восемь лет, – написал политик.

В опубликованном cообращении Саакашвили призвал избирателей прийти на местные выборы, которые пройдут в Грузии 2 октября.

Видите ли, я рисковал всем, своей жизнью, своей свободой, всем, чтобы приехать сюда, – цитирует экс-президента грузинский портал InterPressNews.

Саакашвили призывает всех проголосовать 2 октября, а уже на следующий день прийти на площадь Свободы в Тбилиси.

Если нас будет 100 тыс. человек, нас никто не сможет победить и Грузия снова встанет на путь развития. Этой нищете и ужасу придет конец, – добавил он.

В пресс-службе МВД Грузии сообщили ТАСС, что экс-президент не пересекал государственную границу.

Напомним, премьер Грузии заявил, что Михаила Саакашвили арестуют сразу же после приезда в страну. Бывший президент Грузии планирует приехать в страну на выборы в местные органы власти.