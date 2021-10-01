Смертельное ДТП в Нур-Султане: виновник был застрахован в СК "Евразия"

Виновник смертельного ДТП в Нур-Султане, где погибли пять человек, был застрахован в СК "Евразия".

Напомним, в ночь на 30 сентября в столице на мосту, проходящем над рекой Есиль в сторону улицы Сарайшык, 19-летний водитель автомашины Toyota Camry, не соблюдая скоростной режим, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомашиной Nexia Ravon под управлением 28-летнего водителя.

По имеющимся данным, в результате ДТП скончались оба водителя и три пассажира, один пассажир Toyota Camry госпитализирован в тяжелом состоянии в городскую больницу. По данному факту проводится досудебное расследование.

Страховая компания "Евразия" сообщает о том, что зарегистрировала данное ДТП для произведения страховых выплат всем пострадавшим.

В первую очередь, от лица СК "Евразия" выражаем сочувствие пострадавшим и их семьям и заявляем, что готовы осуществить все выплаты после получения необходимых документов. Также напоминаем семьям погибших: не стоит обращаться к услугам страховых "помогаек", которые орудуют на страховом рынке Казахстана и наживаются на подобных ДТП. За получением полагающейся страховой выплаты необходимо обратиться напрямую в страховую компанию, именно в этом случае вы сможете получить компенсацию в полном объеме и не будете обмануты "помогайками, – заявила директор департамента PR и рекламы Алина Тойганбаева.

В соответствии с законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", за вред, причиненный жизни и здоровью каждого потерпевшего, пострадавшим предоставляются страховые выплаты.