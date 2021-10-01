Товарооборот между Казахстаном и Россией может превысить 20 млрд долларов

Премьер-министр Аскар Мамин провел встречу с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным, сообщает zakon.kz.

По данным сайта главы правительства, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, промышленной кооперации, транзитно-транспортной, строительной сферах, а также реализации достигнутых в рамках XVII Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ договоренностей на высшем уровне.

Особое внимание в ходе переговоров уделено вопросам опережающего развития транспортной инфраструктуры, укрепления транзитного потенциала двух стран и региональной транспортной взаимосвязанности, в т.ч. в рамках коридоров "Западная Европа - Западный Китай", "Север - Юг" и других маршрутов на пространстве ЕАЭС, - говорится в сообщении.

Премьер-министр РК подчеркнул необходимость повышения эффективности транспортного потенциала путем синхронизации работ по развитию инфраструктуры, а также реконструкции пунктов пропуска через казахстанско-российскую границу.

Россия - ключевой торгово-экономический партнер Казахстана. В текущем году постепенно восстанавливается динамика торгово-экономического сотрудничества между странами.

За январь-июль двусторонний товарооборот составил 12,7 млрд долларов, что на 26,7% выше показателя аналогичного периода 2020 года. При сохранении текущей динамики объем торговли между двумя странами в текущем году может превысить 20 млрд долларов.