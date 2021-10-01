Глава и кассир культурного центра в Павлодаре осуждены за хищение 40 млн тенге

Руководитель и кассир Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности "Шанырак" в Павлодаре осуждены за хищения, сообщает zakon.kz.

Приговор огласили 21 сентября.

Они осуждены на 7 лет. Указанные лица подозревались в хищении в период с 2017 по 2019 год бюджетных средств в сумме 40 млн тенге путем составления заведомо фиктивных договоров об оказании услуг артистами. Руководитель пожизненно лишена права занимать должности на госслужбе, кассир лишена права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 10 лет, - говорится в сообщении Антикора.

Приговор не вступил в законную силу.