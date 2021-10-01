В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

2 октября объявлено штормовое предупреждение в шести областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на востоке области 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, гололед. В Караганде ночью ожидается туман, гололед.

Ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается туман.

В Павлодарской области ожидается ветер западный 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер западный 15-20 м/с.

В северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ветер западный с переходом на северо-западный северной половине области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, северо-востоке Костанайской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный на севере, северо-востоке области 15-20 м/с.