Абаев о Малом Талдыколе: Скорее всего, исчезнет естественным путем

Первый заместитель руководителя Администрации президента Даурен Абаев прокомментировал скандал вокруг Малого Талдыколя, передает zakon.kz.

Конечно, общественность будет поддерживать эко-защитников. Ведь как люди видят ситуацию: с одной стороны, энтузиасты, охранники природы, а с другой стороны – безжалостная бюрократическая махина. Но ведь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Защитники водоема утверждают, что это уникальное озеро и среда обитания птиц, но факты говорят сами за себя. Так называемый Малый Талдыколь, скорее всего, исчезнет естественным путем, – сказал Абаев в эфире передачи "Открытый диалог".

По его словам, в 2013 году глубина Малого Талдыколя составляла один метр, сегодня – не превышает 30 см. Это потому, что у водоема нет естественной подпитки.

Уже сейчас там зафиксировано превышение хлоридов, сульфатов, аммиака. При этом акимат не намерен засыпать водоем. Планируется его очистка, углубление дна, и они сделают прибрежную зону. В ответ слышим один аргумент: мол, акимат обманывает, и как только окончательное решение будет принято, никакой очистки проводиться не будет, озеро просто возьмут и засыпят. Но подождите, есть понятие репутации и доверия. Власти города дают публичное обещание перед обществом, перед руководством страны. Нарушить его будет себе дороже, – отметил Даурен Абаев.