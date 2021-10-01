У Путинцевой появился шанс завоевать титул в Нур-Султане

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в финал международного турнира Astana Open, передает zakon.kz.

1 октября Путинцева в полуфинале одиночного разряда обыграла шестую сеяную этих соревнований, шведскую спортсменку Ребекку Петерсон 6:2, 6:4.

Теперь, чтобы завоевать титул Astana WTA 250, Путинцевой нужно преодолеть барьер в лице другой теннисистки. Противостоять казахстанке в финале будет представитель Бельгии Элисон ван Уйтванк.

Решающий матч состоится 2 октября.

Куандык Шынасилов