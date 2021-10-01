Массовые сообщения о минировании зданий обрушились на Беларусь

По всей стране следователи Беларуси отрабатывают сообщения о минировании зданий, передает zakon.kz.

Сегодня по всей стране следователи работают по сообщениям об опасности. На адреса электронной почты руководителей многих государственных организаций и предприятий пришло сообщение о минировании зданий. Саперами обследуются территории, следователями проводятся осмотры мест происшествий. По итогам работы будет дана правовая оценка, - рассказали belta.by в следственном комитете Беларуси.

По результатам первых осмотров взрывчатых веществ не обнаружено.

Ранее сообщалось, что неизвестные отправили схожие письма с угрозами на электронный почтовый адрес посольства Беларуси в столицах Казахстана и Кыргызстана.