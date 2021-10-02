Более четырех тысяч контейнеров с грузами застряли на границе Казахстана и Китая

В настоящее время на территории станции "Алтынколь" скопилось более 4 000 контейнеров с грузами из Китая, которые ожидают дальнейшего отправления в Казахстан и другие страны, сообщает zakon.kz.

Скопление контейнеров связано с нехваткой фитинговых железнодорожных платформ (железнодорожные тележки для перевозки контейнеров) на казахстанской части, - говорится в сообщении МИД РК.

Вместе с тем МИД РК в рамках своей компетенции будет продолжать переговорный процесс с китайской стороной по увеличению объемов грузоперевозок через пункты пропуска на границе РК и КНР, в том числе данные вопросы будут включены в повестку дня 10-го заседания Комитета по сотрудничеству РК-КНР.

На станции "Достык" находится 206 контейнеров, которые уже выпущены таможенным органом РК, однако не приняты к перевозке.

На сегодняшний день имеются следующие причины, влияющие на снижение объемов железнодорожных грузоперевозок по направлению РК-КНР: