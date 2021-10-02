В Нур-Султане смягчили карантинные ограничения

Вышло новое Постановление "О смягчении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султан", передает zakon.kz.

В соответствии с документом, акимату столицы, Палате предпринимателей, Управлению общественного здравоохранения, территориальным управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, субъектам предпринимательства, а также жителям и гостям столицы поручено продолжить реализацию проекта Ashyq на объектах предпринимательства.

Разрешена деятельность всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 4 к ПГГСВ РК от 24 сентября 2021 года № 44:

- в будние дни - для всех объектов, участвующих в проекте Ashyq, - до 00.00, Лидерам проекта Ashyq - до 02.00;

- в выходные дни - до 00.00, Лидерам проекта Ashyq - до 02.00, при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Требования к наличию "зеленого статуса" и ограничения режима работы не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

Разрешена деятельность в соответствии с Критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, при наличии безопасного "зеленого" статуса согласно приложению 5 к ПГГСВ РК от 24 сентября 2021 года № 44, без ограничения по режиму работы при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Проведение партнерских родов возможно при наличии у партнера справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий, за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, для которых устанавливается режим работы согласно Постановлению ГГСВ РК № 44, - сказано в постановлении.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.