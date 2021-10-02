Власти Украины заявили о намерении забрать Саакашвили из Грузии

В офисе Зеленского заявили, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является гражданином Украины и власти страны должны вернуть его в страну, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Президент постоянно держит на контроле эту ситуацию, - ответил он на вопрос журналиста украинского издания на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце.

По словам Подоляка, Украина ждет ответа от властей Грузии в связи с арестом Саакашвили.

Мы будем принимать решение после консультаций на уровне министров иностранных дел. Сейчас наш МИД занимается этим вопросом. Он (Саакашвили) - гражданин Украины, мы должны забрать своего гражданина, - сказал советник главы офиса.