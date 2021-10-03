Беларусь обвинила CNN в цензуре после интервью с Лукашенко

В МИД Беларуси обвинили американскую телекомпанию CNN в цензуре после выхода на экраны интервью с президентом Александром Лукашенко, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает РИА Новости.

У нас минимальный набор требований к журналистам. И к CNN мы выдвинули только одно условие – выдать интервью "без купюр". Но как можно самому интервью в репортаже CNN посвятить 25% времени, а все остальное – закадровый текст и нарезка картинок? пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз

Также он добавил, что запросы на интервью с Лукашенко регулярно поступают из разных стран, в том числе из Японии, ОАЭ и США.

Сейчас порядка десяти СМИ находятся в режиме ожидания интервью с Лукашенко, - подчеркнул Анатолий Глаз.

БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства отмечает, что в процессе переговоров с CNN именно эти условия и были подтверждены. Однако после завершения беседы с Лукашенко Мэтью Чанс поспешил откреститься от подобных договоренностей.

Мы в CNN​ не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным, — заявил он.

Телеканал CNN выпустил интервью с Лукашенко. Американский журналист задавал белорусскому президенту различные вопросы на политическую тему.