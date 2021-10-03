Экс-президент Афганистана бежал в ОАЭ на лайнере казахстанской авиакомпании - СМИ

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани в августе бежал из страны через территорию Узбекистана, откуда вылетел в ОАЭ на лайнере казахстанской авиакомпании, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания Hasht e Subh Daily, сначала экс-лидер Афганистана, его помощники и охранники использовали четыре служебных вертолета, предусмотренных для использования главой государства и его окружения в экстренных случаях. Как рассказал источник газеты, в узбекский город Термез прибыли 54 человека, в том числе 22 пилота и 22 телохранителя президента. При этом ни у кого на борту не было паспортов, а у нескольких человек из документов были только военные билеты.

В Узбекистане Гани и его окружение провели более суток. Все это время он находился под охраной 200 военнослужащих Узбекистана. По утверждениям источника издания, они "наблюдали за каждым движением" прибывших в страну афганцев и даже не разрешали им "поговорить друг с другом".

Днем 16 августа экс-президент и его окружение пересели на небольшой самолет без какой-либо символики. Источник отмечает, что данным портала Flightradar, лайнер принадлежал казахстанской авиакомпании FlyJet.

В самолете впервые за 28 часов мы получили немного воды и еды, - поделился представитель окружения Гани.

Как рассказал источник издания, через 3,5 часа самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби, где к прибывшим подошли "несколько арабских мужчин", которые приветствовали Гани. Источник отметил "почтительное" отношение в Абу-Даби, которого в Узбекистане к прибывшим из Афганистана проявлено не было.

С того момента, как Ашраф Гани покинул аэропорт, я не видел ни его, ни других официальных лиц, - подчеркнул собеседник издания, добавив, что чиновники ОАЭ предупредили его и ряд других приехавших из Афганистана лиц, что у них "нет возможности жить в этой стране".

В начале августа движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в Казахстане) активизировало наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.