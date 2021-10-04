Число умерших от коронавируса казахстанцев превысило 11 300

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 4 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 4 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 135 человек (51 146+ и 7989 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 367 пациентов, на амбулаторном уровне – 48 768.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 765 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 224,

• на аппарате ИВЛ – 144.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 4 октября 2021 года

2.10.2021 г. зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 136 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 265, летальных случаев – 4856, выздоровевших – 63 420.