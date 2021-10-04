Как сократить количество рекламных звонков на телефон - названы два способа

Как сократить количество рекламных звонков на телефон, рассказал эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин, передает zakon.kz.

Единственный гарантированный способ, чтобы товарищи, которые звонят вам, перестали одолевать вас, - это сказать им, что вы не давали согласие на обработку персональных данных. По моему опыту, после этого сразу кладется трубка, даже без "до свидания", "спасибо" и так далее. Это работает, - рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Также он поделился другим вариантом, подходящим "людям, у которых много времени, и они хотят сделать мир немного лучше".

Когда вам звонят такие товарищи, им надо сообщить, что вы хотите выслушать все, что они хотят сказать. С этого момента вы можете уже не слушать, а просто положить телефон рядом, пусть говорят. Таким образом вы убиваете двух зайцев: вы портите статистику тем, кто заказывает такие звонки, а также вы расходуете время тех, кто звонит, чтобы они не позвонили другим людям. Это пассивно-агрессивная методика. Георгий Мазохин