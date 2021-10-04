Врачи рассказали о состоянии единственной выжившей в ДТП на мосту в Нур-Султане

О состоянии единственной выжившей девушки в жуткой аварии на мосту в Нур-Султане рассказали врачи, сообщает zakon.kz.

В Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова уточнили, что пострадавшую переведут в палату.

Состояние девушки стабильное. Сегодня планируется перевести ее в палату, - отметили врачи.

Напомним, что ночью 30 сентября в столице пять человек погибли в результате ДТП.

Тогда 19-летний водитель Toyota Camry, следуя​ по мосту через реку Есиль в сторону улицы Сарайшык, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Nexıa Ravon. На месте происшествия скончались оба водителя и три пассажира. Одного пассажира Toyota Camry​ госпитализировали.

Позднее врачи сообщили, что у пациентки перелом позвоночника и травматический шок.

Ей в экстренном порядке проведена операция, – уточнили в центре.