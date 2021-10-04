Руководитель Antikor Almaty провел лекцию для студентов КазНУ

Студентам Казахского национального университета имени аль-Фараби провели лекцию в формате TEDx по вопросам антикоррупционного законодательства, разработки новой концепции антикоррупционной политики, а также по другим актуальным вопросам противодействия коррупции.

Спикер-руководитель Антикоррупционной службы Алматы Мурат Ахметов отметил важность формирования антикоррупционной культуры, привития принципов добропорядочности, честности, отзывчивости и патриотизма.

Вы - наша молодежь, будучи наиболее активной частью населения, являетесь важным фактором повышения национальной конкурентоспособности. Стремитесь к знаниям, совершенствуйтесь! Знайте свои права и законы, - озвучил Мурат Ахметов.

Спикер также рассказал о деятельности антикоррупционной службы и поделился со студентами, куда обращаться при столкновении с правонарушениями.

В случае, если вы столкнетесь с коррупционным нарушением, то всегда можете обратиться в колл-центр "Антикоррупционной службы" – 1424. Это и есть ваше участие в антикоррупционной деятельности страны. Не быть в стороне, помогать тем, кто борется с коррупцией, - уточнил он.

В конце встречи руководитель антикоррупционного ведомства города ответил на вопросы студентов и участников встречи.

В свою очередь, молодежь обменялась своими идеями и предложениями по совершенствованию антикоррупционной политики.