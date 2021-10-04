Новая волна холода ожидает казахстанцев

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 октября, сообщает zakon.kz.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, который принесет прекращение осадков и дальнейшее понижение температуры воздуха.

А погоду северных, восточных и юго-восточных регионов страны обусловит уходящий циклон – пройдут осадки в виде дождя и снега. 6 октября в горных районах сильные осадки.

С осадками ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ночью на западе республики температура воздуха понизится до 0-5 мороза, на северо-западе, севере и в центре - до 5-10, на востоке - до 3-11 мороза. На юге в ночные часы на большей части территории ожидаются заморозки 1-6 градусов, - сообщили в РГП "Казгидромет".