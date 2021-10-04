Изменены правила выдачи иностранцам разрешения на проживание в РК

Министр внутренних дел РК приказом от 23 сентября 2021 года внес изменения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.
Теперь получить такое разрешение можно через госкорпорацию "Правительство для граждан":
Для это нужно представить следующие документы:
Стоимость госуслуги составляет - 4 МРП (11 668 тенге в 2021 г.).
Срок оказания услуги - 45 календарных дней. Раньше на это уходило 60 календарных дней.
Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.
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