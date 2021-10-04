Младенца выбросили в туалет в Атырауской области

В Атырауской области новорожденного ребенка выбросили в туалет. Малыша удалось спасти, передает zakon.kz.

Инцидент произошел 3 октября в Индерском районе. Как сообщает "Мой ГОРОД", ребенка выбросила в уличный туалет 31-летняя женщина.

По данным пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, новорожденный помещен в родильное отделение Индерской районной больницы.

Мальчик поступил в больницу с переохлаждением тела, был реанимирован врачами. Его 31-летняя мать, жительница этого же района, госпитализирована в послеродовое отделение районной больницы, - сообщили врачи.

По данному факту ведется следствие. В пресс-службе департамента полиции отметили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.