В правила призыва казахстанцев в армию планируют внести изменения

Министерство обороны подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Правила организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу, сообщает zakon.kz.

Так, говорится, что областная (города республиканского значения или столицы) призывная комиссия проверяет правильность предоставления гражданам отсрочки и освобождения от призыва на воинскую службу, в том числе проведения проверки всех личных дел призывников, признанных негодными к воинской службе в мирное время, ограниченно годными в военное время и негодными к воинской службе с исключением с воинского учета.

По результатам проверки документов и заключения призывной комиссии об отсрочке или освобождении от призыва на срочную воинскую службу в учетной карте призывника производит отметку об утверждении решения призывной комиссии (гербовой печатью департамента по делам обороны) или о направлении гражданина на повторное освидетельствование.

Как отмечается, порядок предоставления отсрочки или освобождения от призыва на срочную воинскую службу осуществляется согласно Правилам оказания государственной услуги "Предоставление отсрочки от призыва" и Правилам оказания государственной услуги "Освобождение граждан от призыва на воинскую службу".

Обо всех случаях неявки призывников на призывную комиссию без уважительных причин, а также невозможности вручить повестку гражданину лично начальники управлений (отделов) по делам обороны для их розыска и обеспечения прибытия на призывной пункт сообщают в органы внутренних дел Республики Казахстан, - говорится в документе.

Для организации и проведения розыска призывников, уклоняющихся от призыва на срочную воинскую службу и не являющихся на призывные медицинские комиссии в период призыва управления по делам обороны и органы внутренних дел разрабатывают планы совместной деятельности по розыску граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и обеспечению их прибытия для постановки на воинский учет или призыв на воинскую службу, создают совместные постоянно действующие группы.

Для ведения розыска таких казахстанцев разрабатывается следующая документация:

постановление акимата "О проведении мероприятий, связанных с розыском граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет и призыва на воинскую службу";

совместный приказ управления по делам обороны и органа внутренних дел РК "О мерах по обеспечению призыва граждан на воинскую службу", которым создаются совместные группы розыска;

книга учета граждан, уклоняющихся от первоначальной постановки на воинский учет и призыва на воинскую службу, по годам рождения (учет призывников может вестись как в виде книги, так и в виде именных списков):

- номер по порядку;

- фамилия, имя, отчество;

- год рождения;

- ИИН;

- адрес места жительства;

- состоит (состоял) на воинском учете;

- направлен запрос в орган внутренних дел РК;

- принятые меры;

- примечание (отметка о явке);

книга учета передаваемых в прокуратуру материалов на призывников, уклоняющихся от призыва на воинскую службу.

Розыску подлежат все граждане, уклоняющиеся от исполнения воинской обязанности:

уклоняющиеся от явки в управления по делам обороны на мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на воинский учет; уклоняющиеся от явки в управления по делам обороны на мероприятия, связанные с призывом на воинскую службу; уклоняющиеся от явки на призывную комиссию; уклоняющиеся от явки на отправку в войска; уклоняющиеся от прохождения медицинского обследования; граждане, убывшие без снятия с воинского учета и своевременно не вставшие на воинский учет по новому месту жительства (граждане, находящиеся в длительном розыске).

Указывается, что объектом розыска является гражданин призывного возраста, независимо от степени его годности к воинской службе и наличия права на освобождение или отсрочку от призыва на воинскую службу, так как решение о реализации этих прав выносит призывная комиссия, которая руководствуется действующим законодательством, и каждое решение должно быть подтверждено соответствующими документами. Решение призывной комиссии выносится при личном присутствии гражданина.

В случае неявки гражданина на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет или призывом на воинскую службу:

каждый уклоняющийся закрепляется за конкретным должностным лицом управления по делам обороны для сбора и обобщения информации;

управления по делам обороны проводят предварительный розыск граждан с целью уточнения места регистрации и фактического места проживания, состояния здоровья, наличия сведений о праве на освобождение или отсрочку от призыва на воинскую службу, уточняет место работы или учебы гражданина;

в случае невозможности установить фактическое место проживания или вручения повестки направляют в органы внутренних дел РК справки о проведенных в управлении по делам обороны первичных мероприятиях по установлению лиц, уклоняющихся от призыва на срочную воинскую службу и не являющихся на призывные медицинские комиссии в период призыва.

Также говорится, что подразделения местной полицейской службы органов внутренних дел РК при обнаружении разыскиваемого осуществляют задержание и информируют об этом управления по делам обороны.

Доставка призывника в управления по делам обороны осуществляется органами внутренних дел, совместными группами из числа должностных лиц управления по делам обороны и органов внутренних дел по розыску граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет и призыва на воинскую службу.

Передача разыскиваемого осуществляется под роспись в книге учета граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет и призыва на воинскую службу.

В свою очередь должностные лица управления по делам обороны берут объяснения с призывника о причинах неявки, составляют протокол о совершении административного правонарушения и организуют прохождение гражданином медицинского освидетельствования.

После чего во время работы призывных комиссий совместно с органами внутренних дел обеспечивают его явку на заседание комиссии, которая принимает решение о призыве гражданина на воинскую службу либо предоставлении ему отсрочки или освобождения от призыва на воинскую службу в соответствии с действующим законодательством.

Как отмечается, гражданин, нарушающий правила воинского учета, уклоняющийся от призыва на воинскую службу, привлекается к административной ответственности.

Между тем предусматривается, что решение об отсрочке от призыва для продолжения образования предоставляется гражданам и принимается один раз при первоначальном обращении через портал "электронного правительства" на основании представленной справки, выдаваемой призывнику в организациях образования.

В последующем управления по делам обороны ежегодно до 1 октября получают от соответствующих организаций образования сведения, подтверждающие продолжение призывниками обучения, посредством обеспечения взаимодействия государственных информационных систем государственных органов.

В случае отсутствия взаимодействия между государственными информационными системами, сведения направляются в управления по делам обороны по соответствующим запросам.

Сведения, подтверждающие продолжение обучения, подшиваются в личное дело призывника.

Заключение призывных комиссий о предоставлении отсрочек от призыва на срочную воинскую службу записываются в учетные карты призывников и удостоверения о приписке с указанием срока и основания предоставления отсрочки.

Вместе с тем призывники имеют право отказаться от отсрочки, за исключением отсрочки по состоянию здоровья, и могут быть призваны на воинскую службу при представлении личного заявления и соответствующего нотариально заверенного заявления документа от заинтересованных лиц и органов социальной защиты населения. Решение о призыве на воинскую службу этих призывников заносятся в книгу протоколов районных (городских, городов областного значения) призывных комиссий.

Также говорится, что призывники, имеющие право на освобождение от призыва, кроме признанных негодными к воинской службе по состоянию здоровья, могут быть призваны на срочную воинскую службу по их желанию при представлении соответствующих нотариально заверенных заявлений от него и заинтересованных лиц.

Казахстанцы, не призванные на срочную воинскую службу по достижению 27-летнего возраста по различным причинам передаются в запас без прохождения медицинского освидетельствования в соответствии с актом комиссии управления по делам обороны.

Лицам, признанным негодными к воинской службе в мирное время, ограниченно годными в военное время, а также признанным негодными к воинской службе с исключением с воинского учета, выносится заключение об освобождении от призыва на срочную воинскую службу в форме электронного документа.

Личные дела всех граждан, получивших отсрочку или освобождение от воинской службы по состоянию здоровья, направляются в призывную комиссию для изучения.

По результатам проверки документов призывная комиссия в учетной карте призывника производит отметку об утверждении решения призывной комиссии или о направлении гражданина на повторное освидетельствование.

Повторному освидетельствованию подлежат также граждане, заявившие несогласие с решением призывной комиссии о категории годности к воинской службе по состоянию здоровья. После утверждения решения призывной комиссии оформляются учетно-воинские документы по запасу.

Посмотреть полный текст поправок можно на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 18 октября.