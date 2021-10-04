В Туркестане цена хлопка превысила 300 тенге

Впервые за последние 30 лет с 2020 года аграрии южного региона стали получать беспрепятственный сток на свои поля. В результате достигнут рекордный показатель хлопкового сбора.

Эти достижения обусловлены укреплением связей во взаимном сотрудничестве между двумя странами.

Делегация во главе с министром по чрезвычайным ситуациям, советником президента Узбекистана Кудайбергеновым Турсынханом Айдаровичем и министром водного хозяйства Хамраевым Шавкатом Рахимовичем, специально прибывшая в Туркестанскую область, встретилась с аграриями хлопкового района.

Вместе с министром экологии, геологии и природных ресурсов страны Сериккали Брекешовым и акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым ознакомились с сегодняшней жизнью мактааральцев.

В прошлом году в Мактааральском районе была проведена реконструкция подтопленных посевных площадей и большая помощь в посеве хлопка-сырца оказана соседним Узбекистаном. Из Жызакской и Сырдарьинской областей Узбекистана было поставлено 40 единиц спецтехники и 250 тонн хлоп - сырца, помогли земледельцам в населенных пунктах вновь засеять хлопчатник. Помощь от соседнего государства мактааральские аграрии вспоминают с благодарностью. Более того, несмотря на засуху этого года, крестьяне хлопковых районов получили поливную воду в достаточном объеме.

В результате разрушения Сардобы пострадало 7 тысяч 500 гектаров посевных площадей в Мактааральском районе. Проведены работы по посеву семян хлопчатника. Тогда узбекский сорт хлопка "Султан", засеянный на Мырзашольской почве, давал высокий урожай. Специальная делегация посетила хлопковое поле крестьянского хозяйства "Алмат" и встретилась с аграриями. Несмотря на засуху, земледельцы ожидают в этом году получить богатый урожай.

Наряду с этим, цены на хлопок в регионе выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. В Туркестанской области более 200 хлопкоприемных пунктов 18 хлопкоперерабатывающих заводов принимают 1 тонну хлопка-сырца по 300 тыс. тенге. На сегодняшний день из запланированных посевных площадей убрано 33 тыс. га, собрано более 70 тыс. тонн.

В прошлом году с помощью узбекистанской техники мактааральцы пересеяли хлопчатник на затопленные посевные площади. Дружелюбные соседи, помимо техники, бесплатно выдавали горюче-смазочные материалы, пасивной материал. Для аграриев, которые в то время понесли немалые потери, это стало очень большим подспорьем. Благодаря ежедневному и усердному труду в этом году вышел хороший урожай хлопка. Цена также поднялась. Сейчас покупаем по 300-320 тенге. Договорившись с соседним Узбекистаном, мы получили воду в достаточном объеме. Мы знаем, что все это осуществляется при поддержке Елбасы, по поручению главы государства, благодаря дружественным отношениям с соседней страной. Благодаря поддержке государства сейчас достаточно удобрений и горюче - смазочных материалов. Люди очень довольны. Теперь аграрии смогут увеличить свои доходы, - говорит глава крестьянского хозяйства "Багдат" Даулетбай Жорымбетов.

В этом году планируется собрать 280 тыс. тонн хлопка-сырца с общей площади 110 тыс. га. Хлопковое волокно экспортируется в Европу. Кроме того, на уборочные работы выделено 43 тыс. тн. горюче-смазочных материалов. Цена на ГСМ отпускается от 172 тенге за литр.

Кроме того, делегация из Узбекистана ознакомилась со строительством школы на 1200 мест, построенной в новом микрорайоне Мырзакента. Уникальный для области проект отличается широкими коридорами, качеством отделочного материала и повышенным комплектом самого современного оборудования.

Также аким области Умирзак Шукеев ознакомил специальную делегацию с работой частной поликлиники "Кыдыр ата" в городе Жетысай. В современном оснащенном медицинском учреждении могут пройти лечение до 120 пациентов. Врачи клиники обмениваются опытом с Ташкентскими врачами , которые работают в 100 километрах от этой больницы.