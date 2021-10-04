Казахстан увеличит добычу нефти - соглашение ОПЕК+

Сегодня, 4 октября, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, сообщает zakon.kz.

Казахстан на заседании представлял министр энергетики Магзум Мирзагалиев. В своем выступлении он подтвердил приверженность Казахстана Соглашению и готовность к выполнению своих обязательств.

Глава Минэнерго Казахстана также отметил, что страна выступает за дальнейшее постепенное увеличение добычи в последующие месяцы.

По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч барр/сутки ежемесячно до тех пор, пока участники соглашения не снимут ограничения. пресс-служба МЭ РК

Таким образом, квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в октябре составит 1,524 млн барр/сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. барр/сутки.