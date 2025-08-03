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Экономика и бизнес

Казахстан увеличит добычу нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 19:40 Фото: pixabay
В рамках достигнутой 3 августа договоренности стран ОПЕК+ Казахстан получил право нарастить добычу нефти в сентябре до 1,55 млн баррелей в сутки, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе организации.

Соглашение предполагает общее увеличение добычи странами ОПЕК+ на 548 тыс. баррелей в сутки. Решение принято на фоне стабильных экономических прогнозов и благоприятной рыночной конъюнктуры, включая низкий уровень глобальных запасов нефти. Это позволит странам-участницам выйти из режима добровольных ограничений на год раньше намеченного срока – к концу сентября 2025 года, а не 2026-го, как планировалось ранее.

Казахстан наряду с Россией, Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком, Кувейтом, Алжиром и Оманом стал одной из восьми стран, согласовавших увеличение добычи. Для республики это означает возможность укрепления позиции на мировом нефтяном рынке и наращивания экспортных доходов в условиях растущего спроса.

По данным ОПЕК+, в сентябре максимальные квоты также получат: Саудовская Аравия – 9,978 млн барр./сутки, Россия – 9,449 млн, Ирак – 4,220 млн, ОАЭ – 3,375 млн, Кувейт – 2,548 млн, Алжир – 959 тыс., Оман – 801 тыс.

Ранее сообщалось, что в Уголовном кодексе скорректировали ответственность за оборот нефти и нефтепродуктов. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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