Байден заявил об угрозе дефолта в США

Байден предупредил об угрозе доллару в случае дефолта в США, сообщает zakon.kz.

В ходе выступления в Белом доме призвал поднять потолок государственного долга, чтобы выплатить прошлый долг, передает ТАСС.

Республиканцы должны прекратить играть в русскую рулетку с американской экономикой, ставя Соединенные Штаты под угрозу дефолта. президент США Джо Байден

Байден заявил, что не может дать гарантию того, что дефолта США по их долговым обязательствам не произойдет. Американский лидер подчеркнул, что решение этой проблемы будет зависеть от действий республиканцев в Конгрессе.

1 октября США превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что одобрение законопроекта по развитию инфраструктуры Америки, предложенного президентом Джо Байденом, может направить Соединённые Штаты в сторону социализма.