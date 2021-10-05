Потерпите, мы работаем - Facebook и Instagram извинились за сбой

Руководство социальных сетей Facebook и Instagram прокомментировали жалобы пользователей по всему миру, заявивших о сбоях в их работе, сообщает zakon.kz.
Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за возможные неудобства. сообщение руководства Facebook на своей странице в Twitter
В Instagram также подтвердили возникновение проблем с доступом к приложению.
Потерпите вместе с нами, мы работаем. официальный аккаунт соцсети в Twitter
Масштабный сбой произошел в работе соцсети Facebook сегодня вечером по всему миру. По состоянию на 1:00 по времени Нур-Султана проблемы не были устранены. Пользователи чаще всего сообщают о сбое в работе веб-сайта (72%), о неполадках с подключением к серверу (15%) и о проблемах в работе приложения (13%).
Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, не решены неполадки и в работе Instagram и WhatsApp. Пользователи столкнулись с невозможностью отправить сообщения и сбоем в работе мобильных приложений.
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