Потерпите, мы работаем - Facebook и Instagram извинились за сбой

Руководство социальных сетей Facebook и Instagram прокомментировали жалобы пользователей по всему миру, заявивших о сбоях в их работе, сообщает zakon.kz.

Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за возможные неудобства. сообщение руководства Facebook на своей странице в Twitter

В Instagram также подтвердили возникновение проблем с доступом к приложению.

Потерпите вместе с нами, мы работаем. официальный аккаунт соцсети в Twitter

Масштабный сбой произошел в работе соцсети Facebook сегодня вечером по всему миру. По состоянию на 1:00 по времени Нур-Султана проблемы не были устранены. Пользователи чаще всего сообщают о сбое в работе веб-сайта (72%), о неполадках с подключением к серверу (15%) и о проблемах в работе приложения (13%).

Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, не решены неполадки и в работе Instagram и WhatsApp. Пользователи столкнулись с невозможностью отправить сообщения и сбоем в работе мобильных приложений.