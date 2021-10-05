Цукерберг отреагировал на масштабный сбой Facebook, Instagram и WhatsApp

Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг впервые отреагировал на масштабный сбой в работе сервисов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь снова работают. Приносим извинения за сегодняшний сбой. Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми, — написал Цукерберг.

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Причина сбоя в работе сервисов Facebook — обновления протокола динамической маршрутизации. Об этом стало известно от члена команды компании по восстановлению.

На фоне сбоев в доступе к социальным сетям активизировались хакеры. Источники сообщали, что на одном из популярных форумов продавались данные более 1,5 млрд юзеров. Этот "слив" соцсети стал самым большим в истории. Потери были зафиксированы у основателя Facebook Марка Цукерберга. Из-за сбоев работы компании он лишился 6,6 млрд долларов и опустился на шестое место в списке Forbes.

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Мессенджеры WhatsApp, Instagram и Facebook перестали работать по всему миру. Пользователи из Казахстана также жаловались на то, что подключиться к социальным сетям не удается. По данным сайта Downdetector, большинство проблем наблюдается у пользователей из России, Украины, Польши, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и других стран.

Также пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat и сервисов компаний Google и Amazon. По информации Downdetector, массовые жалобы на неполадки в их работе начали поступать примерно в то же время, что и жалобы на работу сервисов Facebook.

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Однако ни один из перечисленных сервисов не подтвердил масштабный сбой. Сервера Telegram испытывают небольшие трудности из-за притока новых пользователей после сбоя работы WhatsApp, сообщила компания в Twitter.