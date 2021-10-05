Баскетбольный клуб "Астана" начал новый сезон с победы

5 октября 2021, 09:11
Фото: pbcastana.kz

Столичный баскетбольный клуб "Астана" удачно стартовал в регулярном сезоне Единой Лиги ВТБ, передает zakon.kz.

Первую победу казахстанские баскетболисты одержали на выезде: был обыгран "Зенит" из Санкт-Петербурга - 83:69 (25:15, 14:29, 16:11, 18:12).

Гости были сильнее по всем компонентам в трех периодах, что позволило "Астане" одержать выездную победу.

Самым результативным в составе "Астаны" стал Джейлен Бэрфорд, в его активе 24 очка. Следующий матч БК "Астана" также пройдет на выезде - 10-го октября играет с "Нижним Новгородом".

Куандык Шынасилов


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