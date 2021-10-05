Новый газоперерабатывающий завод построят в Жанаозене

Современный газоперерабатывающий завод планируется построить в Жанаозене. Об этом сообщил министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент zakon.kz.

В рамках обсуждения вопросов нельзя не упомянуть о необходимости строительства нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Действующий завод KazGPZ имеет высокий уровень изношенности. В Жанаозене планируется строительство современного газоперерабатывающего завода, - сообщил глава Минэнерго РК на заседании правительства.

По его словам, данный завод будет спроектирован по мировым стандартам с производительностью переработки сырого газа в объеме 900 млн кубометров в год.

В целом, по информации министра, планируется выделить средства на общую сумму 260,6 млрд тенге на реализацию семи проектов газовой инфраструктуры.

В том числе капитальный ремонт на общую сумму 207,4 млрд тенге первой нитки и строительство второй нитки участка Бейнеу-Жанаозен. Капитальный ремонт магистрального газопровода Жанаозен-Актау на сумму 16,5 млрд тенге и ряд других проектов. Благодаря реализации данных проектов будет полностью решен вопрос газоснабжения Мангистауской области, - заверил Мирзагалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан