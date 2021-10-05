Как часто казахстанцы попадают в ДТП

В Казахстане за год сразу на 10% выросло количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Ranking.kz, за восемь месяцев в стране произошло 8,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Это на 10,2% больше, чем годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде предыдущего года в стране было зарегистрировано 7,5 тыс. происшествий, минус 25,4% за год.

Больше всего ДТП зарегистрировали в Алматы: 2,2 тыс. - на 17,6% больше, чем годом ранее. В тройку антилидеров попали также Алматинская (1,5 тыс. случаев, плюс 19%) и Жамбылская (707 случаев, плюс 19%) области. Меньше всего ДТП зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: всего 107 случаев - на 2,7% меньше, чем годом ранее, - заявили аналитики.

Кроме того, наибольший рост количества ДТП наблюдается в столице: сразу плюс 47,9% за год до 349 случаев; наибольшее сокращение инцидентов отмечено в Туркестанской области - минус 21,2% за год до 436 случаев.

В результате ДТП с начала года пострадали 12,2 тыс. человек, годовой рост пессимистичного показателя составил 11,2%. В том числе 10,9 тыс. человек получили ранения различного вида (среди них 5,9 тыс. мужчин, 5,1 тыс. женщин и 2,2 тыс. несовершеннолетних). 4,9 тыс. пострадавших были госпитализированы и 1,3 тыс. человек погибли (911 мужчин, 347 женщин, 118 несовершеннолетних), - уточнили эксперты.

Больше всего пострадавших насчитывалось в Алматы (2,6 тыс. человек), а также Алматинской (2,4 тыс. человек) и Жамбылской (1,2 тыс. человек) областях, меньше всего пострадавших в ДТП наблюдалось в Северо-Казахстанкой области (169 человек).

Большая часть ДТП, а точнее - 72,6%, или 6030 случаев, произошли в населенных пунктах; еще 1512 случаев зарегистрировано на трассах международного и республиканского значения, 765 ДТП - на дорогах областного и районного значения.

Зачастую ДТП происходят в результате столкновения транспортных средств (3420 фактов), а также из-за наезда на пешеходов (2897 ДТП).

В 87% случаев виновными в аварии признаны водители (7256 фактов), при этом 322 человека среди них находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Наиболее трагичным является попутное или боковое столкновение автотранспортных средств (40,5% от общего числа погибших). На втором месте - наезд на пешеходов (26,9% от общего числа погибших). Из-за превышения установленной скорости совершено 1990 ДТП, в которых погибли 405 человек.