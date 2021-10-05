Представителям каких знаков зодиака повезет больше других в 2022 году

Астролог Павел Глоба назвал шесть знаков зодиака, для которых 2022 год будет удачным, сообщает zakon.kz со ссылкой на Профиль.

Овен

Овнов, согласно прогнозу, весь год ждут приятные неожиданности. С января по март им будет необходимо переосмыслить собственный образ жизни и определиться с новыми целями. В материальном плане все будет складываться хорошо.

Близнецы

Уже с января нового года Близнецы станут пожинать плоды собственных трудов. Для тех, кто планировал сменить работу, идеальным месяцем окажется май.

Дева

Для представителей этого знака следующий год будет благоприятным временем для создания или укрепления семьи. Девы будут буквально купаться в любви.

Весы

Размеренную жизнь Весов в 2022 году ничто не побеспокоит. Представителю знака будет сопутствовать удача, однако те, кто проявит инициативу, добьются поставленных целей.

Скорпион

Скорпионам удастся реализовать все задуманное. Настойчивость, а также упорство позволят получить повышение.

Водолей

Водолею не нужно будет прикладывать большое количество усилий для достижения успеха в новых проектах. В период с января по март звезды обещают продвижение в карьере, а весна пройдет в рабочей загрузке.