Октябрь радует снегом астанчан 

В Нур-Султане пошел снег, сообщает zakon.kz.
Синоптики прогнозируют, что осадки закончатся вечером 5 октября.
Сегодня утром на дорогах образовались пробки. В связи с ухудшением погодных условий и выпадением обильных осадков в целях безопасного движения на дорогах Департамент полиции города рекомендует владельцам автотранспортных средств заменить летние шины на зимние.
Астанчан просят соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал.
За сутки в столице зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий.
Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Жителям города посоветовали убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги.
Берегите себя и своих близких.
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