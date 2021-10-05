Октябрь радует снегом астанчан 

В Нур-Султане пошел снег, сообщает zakon.kz.

Синоптики прогнозируют, что осадки закончатся вечером 5 октября.

Сегодня утром на дорогах образовались пробки. В связи с ухудшением погодных условий и выпадением обильных осадков в целях безопасного движения на дорогах Департамент полиции города рекомендует владельцам автотранспортных средств заменить летние шины на зимние.

Астанчан просят соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

За сутки в столице зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Жителям города посоветовали убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги.

Берегите себя и своих близких.