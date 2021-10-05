В Казахстане хотят ужесточить уголовную ответственность за экологические правонарушения

Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал концепцию проекта закона, которым вносятся изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РК по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения, сообщает zakon.kz.

Теперь за засорение земли промышленными, бытовыми или иными выбросами или отходами, а равно отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с пестицидами, ядохимикатами, удобрениями, стимуляторами роста растений или иными опасными химическими, радиоактивными или биологическими веществами при их хранении, использовании, транспортировке или захоронении, если эти деяния повлекли или могли повлечь причинение крупного экологического ущерба или причинили вред здоровью человека, - предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Самовольное пользование недрами, а равно самовольная добыча полезных ископаемых, если эти деяния причинили значительный ущерб, предусмотрен штраф до 3000 МРП либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

При этом самовольное пользование недрами, а равно самовольная добыча полезных ископаемых, совершенные:

с причинением крупного ущерба; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; неоднократно, –

наказываются штрафом в размере до 4000 МРП либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4-х лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Также поправки предусматривают, что незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, с причинением значительного ущерба наказывается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового с конфискацией имущества.

За нарушение режима особо охраняемых природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба, планируется наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с конфискацией имущества.

При этом, если умышленное повреждение или уничтожение объектов государственного природно-заповедного фонда на особо охраняемых природных территориях, повлекшее причинение значительного ущерба, совершено:

группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

неоднократно;

с причинением крупного ущерба -

то следует наказание в виде штрафа в размере до 4000 МРП либо исправительных работ, либо привлечения к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Полный текст предлагаемых поправок можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 21 октября.

Ранее на "Открытых НПА" был размещен проект закона, которым вносятся изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические нарушения.

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