Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с COVID-19

Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом в Москве, передает zakon.kz.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 67-летнего народного артиста Российской Федерации доставили в больницу 2 октября. У него положительный тест на COVID-19 и поражение легких 25–50%.

Уточняется, что болезнь развивается у актера на фоне хронических проблем с сердцем.

Сейчас Валерий Борисович находится под наблюдением медиков. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, - говорится в сообщении.

Гаркалин снялся в фильмах "Ширли-Мырли" и "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня" и других. Всего на его счету около 90 работ на экране. Актер преподает в ГИТИСе, где с 2002 года руководит мастерской Факультета эстрады.