93 млн тенге получили казахстанцы из Фонда помощи потерпевшим

С начала года выплаты из Фонда помощи потерпевшим получили 720 казахстанцев. По сравнению с 2020 годом их количество выросло почти в три раза, передает корреспондент zakon.kz.

За восемь месяцев 2021 года компенсация выплачена уже 720 потерпевшим. Общая сумма выплат - 93 млн 723 тыс. тенге. К примеру, в 2020 году общее количество потерпевших составило 262 человека, - сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что фонд не финансируется из государственного бюджета, а имеет пять своих источников:

принудительные платежи, взыскиваемые судом от лиц, осужденных за совершения уголовных правонарушений;

денежные взыскания, налагаемые судом за неисполнение процессуальных обязанностей;

поступления от исправительных работ;

деньги, взысканные в порядке регрессных требований;

иные источники, не запрещенные законодательством Казахстана (спонсорская и благотворительная деятельности).

Выплата компенсации предусмотрена трем категориям потерпевших.

К первой категории относятся несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими от сексуального насилия, и лица, признанные потерпевшими от преступлений, связанных с торговлей людьми и пытками. Размер компенсации для них составляет около 90 тыс. тенге.

Вторая категория - лица, которым был причинен тяжкий вред здоровью, либо зараженные вирусом иммунодефицита человека. Размер компенсации около 120 тыс. тенге.

Третья категория - лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти самого потерпевшего. Размер компенсации около 150 тыс. тенге.

Тамила Языкова, Нур-Султан