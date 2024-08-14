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Безработные казахстанцы получили более 46 миллиардов тенге

Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 09:46 Фото: Zakon.kz
С начала 2024 года 198,5 тыс. казахстанцев получили выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей работы. Кто имеет право на пособие и сколько можно получить, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

В соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
  • если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

В заключении отмечено, что по состоянию на 1 августа 2024 года численность получателей выплаты по случаю составила 198,5 тыс. человек, при этом 148,9 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 46,5 млрд тенге.

В Бюро национальной статистики 12 августа 2024 года доложили о ситуации на рынке труда Казахстана. Официально на конец июля 2024 года в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 338,7 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 3,5% от рабочей силы.

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