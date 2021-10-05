5 октября в Стокгольме (Швеция) объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике, передает zakon.kz.

Ими стали Шукуро Манабе из США и Клаус Хассельман из Германии, а также итальянцев Джорджо Паризи. Комитет Шведской королевской академии наук отметил достижения Манабе и Хассельмана в физическом моделировании климата Земли и прогнозировании глобального потепления, сообщает euronews.com.

Паризи награжден за прорыв в изучении внутреннего взаимодействия элементов сложных систем – от атомов до планетарного уровня. Отмечена работа со спиновыми стеклами в стремлении установить законы замороженного беспорядка в системе и создать ее модель, – говорится в пояснении Нобелевского комитета.

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В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, премию по физики должны присуждать за "наиболее важные открытия или изобретения" в этой области. Претендентов выдвигают члены Шведской королевской академии наук, лауреаты премии и ученые из разных стран мира, получившие соответствующие приглашения от Нобелевского комитета.

Первый лауреатом Нобелевской премии по физике в 1901 стал Вильям Рентген – его удостоили награды за открытие рентгеновского излучения.