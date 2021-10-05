Какие страны больше всего инвестируют в экономику Казахстана

По итогам первого полугодия 2021 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Казахстана увеличился на 30,4% и составил $11,1 млрд, сообщает zakon.kz.

В разрезе отраслей наибольший прирост зарубежных инвестиций отмечается в обрабатывающей промышленности - на 57,2%, торговле - на 45,8%, горнодобывающей промышленности - на 27,1%, транспорте - на 20,4%, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Отмечается, что рост притока капитала наблюдается по всем основным странам-инвесторам в экономику Казахстана.

Так, приток ПИИ из Нидерландов составил - $3,3 млрд (рост на 24,5%), США - $2,1 млрд (рост на 87,7%), Швейцарии - $1,3 млрд (рост на 86,7%), РФ - $704,9 млн (рост на 17,0%), КНР - $508,7 млн (рост на 63,7%), Бельгии - $459,5 млн (рост на 4,3%), Турции - $388,7 млн (рост на 79,9%), Южной Кореи - $233,0 млн (рост на 33,1%).

В разрезе регионов наибольшую инвестиционную активность показали Атырауская область - $3,6 млрд (рост на 15,4%), Алматы - $3,0 млрд (рост на 26,3%), ВКО - $1,3 млрд (рост на 72,8%).

Положительная динамика также наблюдается в Павлодарской области - $514 млн (рост на 21,7%), Костанайской области - $496,4 млн (рост в 2,2 раза), Актюбинской области - $410,1 млн (рост на 53,2%), Нур-Султане - $308,6 млн (рост на 10,2%), Мангистауской области - $302,9 млн (рост на 98,8%), Туркестанской области - $137,8 млн (рост на 85,1%), Шымкенте - $64,1 млн (рост на 22,4%).

Привлечение иностранного капитала и технологий в экономику страны является приоритетной задачей правительства Казахстана. В рамках цели по дальнейшей диверсификации национальной экономики и повышению устойчивости ее роста правительством ведется последовательная работа по доведению темпов притока прямых иностранных инвестиций до $30 млрд в год и повышению уровня инвестиций в основной капитал до 30% к ВВП уже к 2025 году.