Трое казахстанцев стартовали на теннисном турнире в Испании

5 октября 2021, 17:53
Фото: ktf.kz

3 октября на грунтовых кортах испанской Барселоны стартовал международный турнир Академии Эмилио Санчеса, передает zakon.kz.

На эти соревнования были заявлены три представителя казахстанского тенниса – Денис Евсеев, Тимофей Скатов и Дмитрий Попко. Первый из этого списка алматинец Денис Евсеев смог добраться до финала квалификации и там проиграл хозяину площадок Николасу Альваресу Варона – 6:3, 2:6, 1:6.

В свою очередь, два других казахстанских спортсмена сумели успешно пройти первый круг основных соревнований, преодолев двойной французский бастион.

Дмитрий Попко – Тристан Ламасин 6:3, 6:2.
Тимофей Скатов – Мануель Гуинар 3:6, 7:6, 6:1.

Куандык Шынасилов


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