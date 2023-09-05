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Тимофей Скатов вышел во второй круг турнира серии "Челленджер" в Испании

Тимофей Скатов вышел во второй круг турнира серии «Челленджер» в Испании Фото: usopen.org
С Севилье (Испания) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Тимофей Скатов успешно преодолел первый раунд основной сетки соревнований, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

В стартовом круге казахстанец обыграл поляка Даниэля Михальски со счетом 6:1, 5:7, 6:3.

Встреча длилась 2 часа 45 минут. За это время казахстанец сделал 1 эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8.

Во втором раунде Тимофей Скатов встретится с победителем матча М.Кукушкин (Казахстан) - Д.Баррето (Испания).

Ранее Тимофей Скатов выступил в основной сетке Открытого чемпионата США. 

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