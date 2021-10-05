Низовая метель, туман и гололед ожидаются в Казахстане

5 октября 2021, 18:43
Фото: zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды на 6 октября, сообщает zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

На востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. В Кокшетау ночью и утром на дорогах гололедица.

На западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный 15-20, порывы 23 м/с с пыльной бурей. В Кызылорде ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с с пыльной бурей.

В горных и предгорных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.


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