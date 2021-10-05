Избитого судоисполнителя оштрафовали в Алматы

Избитого в Алматы частного судебного исполнителя Адиля Ермекова оштрафовали за вождение авто без пристегнутого ремня безопасности, передает zakon.kz.

5 октября в соцсетях гр. Ермековым А.А. было размещено видеообращение, на котором видно, что он, находясь в салоне движущегося автомобиля, будучи участником дорожного движения, нарушил требования ПДД РК, - написал заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Facebook.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 615 ч. 1 КРК об АП (нахождение в автомашине без пристегнутого ремня безопасности).

К слову, на видео мужчина бравирует тем, что уже оправился от нанесенного ему удара и уверен, что "посадит" своего обидчика.

Ранее в соцсетях распространялось видео, где судебного исполнителя бьют в область печени во время исполнения должностных обязанностей. Кадры были сняты во время сноса пристройки. Ермеков написал заявление о возбуждении уголовного дела по факту нанесенных побоев. Хозяина дома доставили в управление полиции.