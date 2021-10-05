Он держал его, как раба - полиция расследует самоубийство фермера

Житель Туркестанской области покончил с собой рядом с фермой, где отрабатывал долг, который его семья набрала в магазине. У погибшего остались супруга и маленький сын, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Мужчина работал на ферме у местного майора полиции. Родственники погибшего утверждают, что пастух пошел на отчаянный шаг из-за унижений и побоев.

"Он меня избивает и мучает, я уже устал", - говорил мой муж. Тогда я ему сказала, что осталось всего 10 дней. Я обещала приезжать к нему и навещать. А после стало известно, что потерялась овца, а потом вторая, третья. Уже заканчивался сентябрь, а ему нужен был человек. Вот он и держал его, как раба, - рассказала супруга погибшего Нурбиби Садыкова.

Мать погибшего утверждает, что ее сын несколько раз пытался бежать. Но полицейский возвращал работника назад.

Хозяин фермы приходил к нам домой в полицейской форме. Он до этого мне звонил и говорил, мол, ваш сын подписался в договоре. Говорил: "Найдите мне его или я вас и вашего сына заберу". Тогда я ему сказала, что он не имеет права трогать меня или моих детей, - рассказала мать погибшего Аягоз Бердалиева.

Родные не верят в самоубийство, так как на теле слишком много побоев. Однако полицейский уверен, что пастух мог свести счеты с жизнью из-за ссор с супругой.

Все было в рамках закона. Когда он получал зарплату, все расписки имеются - какого числа и сколько он получил денег, со словами благодарности и о том, что у него нет претензий. Все это есть на видео. Но со своей женой он часто ссорился, - утверждает майор полиции Еркасын Еркинбайулы.

В данное время ведется расследование по статье "доведение до самоубийства".